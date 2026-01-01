HD Hyundai Samho sigla accordo da 462 milioni di dollari per quattro navi portacontainer

HD Hyundai Samho ha firmato un contratto del valore di 689,6 miliardi di won (462 milioni di dollari) per la costruzione di quattro navi portacontainer per un armatore con sede in Oceania

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) ha dichiarato che la sua controllata di costruzione navale HD Hyundai Samho ha firmato un contratto del valore di 689,6 miliardi di won (462 milioni di dollari) per la costruzione di quattro navi portacontainer per un armatore con sede in Oceania. Le navi saranno costruite nel cantiere HD Hyundai Samho in Corea del Sud e le consegne sono previste in sequenza entro la seconda metà del 2028.Il periodo contrattuale va dal 18 dicembre 2025 al 20 novembre 2028 e i pagamenti dovranno essere effettuati in base all’avanzamento dei lavori. La controparte non è stata resa nota nel documento pubblico e l’annuncio non ha fornito dettagli sulla capacità delle navi, sul tipo di propulsione o sul noleggio.