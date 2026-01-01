Fuori la colonna sonora originale della serie TV “Se fossi te” firmata da Matteo Buzzanca

È disponibile in digitale la colonna sonora originale di “Se fossi te” – edizioni musicali RaiCom – firmata dal compositore Matteo Buzzanca

Buzzanca, prolifico compositore in Italia e all’estero sia per il cinema (sue le musiche, tra gli altri, de Il divin codino, Trash – La leggenda della piramide magica, Prophecy), sia per la tv (Noi siamo leggenda, Per Elisa – Il caso Claps), firma una colonna sonora che si muove liberamente tra i registri della commedia brillante e quelli più emotivi, con un’attenzione particolare al clima natalizio del racconto.

“Per ‘Se fossi te’ ho lavorato su musica che potesse accompagnare i momenti romantici, i passaggi più intimi e la componente magica legata al cuore della storia: lo scambio di anime tra due corpi – è il commento di Matteo Buzzanca – È stato un lavoro complesso ma estremamente divertente, che ha richiesto precisione e leggerezza allo stesso tempo. Credo che la colonna sonora contribuisca ad arricchire il film, sostenendone il ritmo e le sfumature emotive”.

TRACKLIST

1. The day it happened

2. Silent House

3. The storm ritual

4. Not my body!

5. Little steps together

6. A promise kept

7. Learning to pee

8. Wardrobe woes

9. A ray of hope (prima parte)

10. A dream is not enough

11. Sweat and Smiles

12. History repeats

13. A burst of generosity

14. Sexy innuendos

15. Pieces of my life

16. Bodies in motion

17. A ray of hope (seconda parte)

18. Something is gonna happen

19. Empty pockets

20. Rush Hour Funk

21. Panettone Sangiorgio

22. At last, a hug

23. In un’altra vita