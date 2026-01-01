Botti di Capodanno: a Roma un uomo perde la mano e muore dissanguato

Botti di Capodanno: un uomo di 63 anni è morto ieri pomeriggio a Roma a causa di una forte emorragia provocata dallo scoppio di un petardo

Un uomo di 63 anni è morto ieri pomeriggio a Roma a causa di una forte emorragia provocata dallo scoppio di un petardo. L’incidente è successo intorno a metà pomeriggio del 31 dicembre a Malafede, vicino a Roma. L’intervento del 118 è delle 17.30. La vittima, il 63enne Ion Botnari, di origine moldava, si trovava in strada, in via Cortemaggiore 19.

A quanto ricostruito, l’uomo stava maneggiando un petardo che aveva acquistato per festeggiare il Capodanno, quando questo gli è esploso in mano. Lo scoppio ha ferito l’uomo al petto e alle mani, provocando una forte emorragia. Nonostante l’intervento del 118, il 63enne è morto dissanguato. Ora i Carabinieri cercheranno di ricostruire l’accaduto e soprattutto la provenienza del fuoco d’artificio, che era un ordigno rudimentale sembra acquistato in una rivendita clandestina. Non era il solo petardo che avevano acquistato, infatti il figlio della vittima aveva in casa una batteria di fuochi di artificio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)