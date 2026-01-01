A Capodanno su Rai 1 una serata con Biancaneve

La sera di Capodanno su Rai 1 in onda il cartone animato “Biancaneve e i sette nani” e a seguire il live action: la trama

Rai 1 regala a Capodanno una maratona Biancaneve mandando in onda il 1° gennaio 2026 alle 21.25 e alle 23:00 il classico cartone animato e il live action.

La Regina ha relegato la sua figliastra Biancaneve, una ragazza graziosa e gentile, tra la servitù. Quando lo specchio magico annuncia alla Regina che la ragazza è diventata più bella di lei, la crudele matrigna ordina a un guardaboschi di uccidere la fanciulla, ma l’uomo non ha il coraggio di compiere l’ordine e la lascia libera nel bosco. Accolta dagli animali selvatici, la ragazza si rifugia nella casetta dei sette nani che, dopo lo stupore iniziale, decidono di ospitarla come fosse una di loro.

A seguire in seconda serata in onda il live action: alla morte del Re, la perfida Regina usurpa il trono destinato alla Principessa Biancaneve. La fanciulla, abbandonata nella foresta, si allea con 7 nani che l’aiuteranno a contrastare i piani della Regina cattiva e a trovare l’amore con il Principe.