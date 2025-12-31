Tragedia in California: ritrovato dopo 6 giorni il corpo della nuotatrice Erica Fox

Tragedia in mare: nuotatrice dispersa ritrovata dopo 6 giorni. Si ipotizza l’attacco di uno squalo: Erica Fox era scomparsa il 21 dicembre

Per giorni, i subacquei hanno esplorato le acque della California al largo di Lovers Point nella speranza di trovare tracce di Erica Fox, la nuotatrice e triatleta americana scomparsa il 21 dicembre. Purtroppo, il corpo senza vita della 55enne è stato ritrovato sabato scorso, 27 dicembre, su una spiaggia nella Contea di Santa Cruz, confermando i timori legati alla sua scomparsa forse per un attacco di squalo nelle acque della Baia di Monterey. La donna è stata identificata grazie agli effetti personali recuperati insieme ai suoi resti, tra cui una fascia anti-squalo indossata alla caviglia.

Fox era sparita mentre nuotava con un gruppo di oltre una dozzina di persone a Lovers Point, vicino a Pacific Grove. Testimoni avevano riferito alle autorità di aver visto uno squalo emergere dall’acqua con quello che sembrava un corpo umano in bocca, scatenando una massiccia operazione di ricerca che aveva coinvolto la guardia costiera, i vigili del fuoco, la polizia locale e numerosi aerei e imbarcazioni. Dopo oltre 15 ore di ricerche su un’area di circa 84 miglia nautiche, le autorità avevano sospeso i soccorsi attivi senza trovare tracce immediate, ma nei giorni successivi la squadra ha continuato a scandagliare la costa e il 27 dicembre il corpo di Fox è stato recuperato vicino a Davenport Beach, circa 30 miglia a nord del luogo della sua scomparsa.

La famiglia e gli amici ricordano Fox come una persona appassionata di mare e sport: era co‑fondatrice del gruppo di nuoto Kelp Krawlers e partecipava regolarmente alle nuotate in acque libere di Monterey Bay. Dopo il ritrovamento, amici e membri del club hanno organizzato una camminata commemorativa lungo la costa per onorare la sua memoria.

Gli attacchi di squali in California restano eventi molto rari, ma la stagione invernale può portare i grandi squali bianchi più vicini alla costa, dove seguono le foche e le colonie di leoni marini, spiegano esperti marini.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)