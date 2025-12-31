Stasera su Rai 3 il racconto del 2025 secondo Blob

Come ogni fine anno, “Blob” – in onda mercoledì 31 dicembre alle 23.30 su Rai 3 – regala il riassunto, puntuale e a tratti spietato, dell’anno appena trascorso. Nel 2025 si sono verificati eventi eccezionali per gravità e intensità, come le terribili guerre in Palestina e Ucraina che hanno sconvolto ancora di più il panorama internazionale, già afflitto da mille altri cronici conflitti.

Nonostante tutto, però, “Blob” è riuscito a tessere le trame di questo racconto non trascurando i momenti di maggiore leggerezza e giocando, come sempre, su quei registri più classici del dramma e della commedia, con quella vena narrativa di suggestione neorealista, su cui si fonda la stessa storica efficacia del programma.