Stasera su Rai 2 “Lilli e il Vagabondo”, un classico d’animazione

Stasera su Rai 2 “Lilli e il vagabondo”, classico della Disney. Le avventure di Lilli, una viziata cocker americana, e di Biagio, un meticcio dal cuore d’oro

Per salutare l’anno con dolcezza, spaghetti condivisi e cuori che si sciolgono più velocemente del ghiaccio nello spumante. Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 c’è film di animazione “Lilli e il vagabondo”. In fuga dalla sua vita dorata, Lilli, un’elegante Cocker Spaniel, incontra Biagio, un randagio spavaldo e libero che vive per strada e che le fa scoprire un mondo diverso da quello a cui era abituata.