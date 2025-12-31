Stasera su Rai 1 il messaggio di fine anno di Mattarella e “L’anno che verrà”

Stasera su Rai 1 dal Palazzo del Quirinale a reti unificate il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a seguire “L’anno che verrà”

Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30 su Rai 1 dal Palazzo del Quirinale a reti unificate il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A seguire, L’Anno che Verrà. Lo storico appuntamento giunto alla 23^ edizione è la tradizionale festa dedicata al Capodanno, quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Calabria. In diretta dal lungomare di Catanzaro, Marco Liorni conduce la serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2025 e festeggiare l’arrivo del 2026.