Serata di Capodanno su Rai Storia con “Carosello… e poi a letto!”

Stasera su Rai Storia “Storie della Tv”, il programma sui personaggi e sui programmi che hanno reso unica la Tv italiana, con “Carosello… e poi a letto!”

E’ il 3 febbraio 1957 quando nell’unico canale televisivo si apre il sipario sulla prima rubrica pubblicitaria del piccolo schermo, Carosello. Per venti anni, ogni sera, dopo il telegiornale e prima del programma di prima serata, si apre un mondo di personaggi, sketch e talenti al servizio delle merci che vengono pubblicizzate in quel quarto d’ora, che è rimasto impresso a generazioni di bambini e adulti.

Carosello è al centro dell’appuntamento con “Storie della Tv”, il programma sui personaggi e sui programmi che hanno reso unica la Tv italiana, raccontati da Aldo Grasso e dai suoi testimoni, in onda mercoledì 31 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai Storia.

A seguire, “Nino Benvenuti, una leggenda italiana”. Passione, tecnica e dedizione sono i tratti distintivi di Nino Benvenuti, una leggenda della boxe italiana, che da Isola, piccola cittadina Istriana, arrivò a conquistare il titolo mondiale dei pesi medi al Madison Square Garden di New York.