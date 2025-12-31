Oroscopo di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna, presa nel fuoco incrociato di Marte e Giove, ci spinge a desiderare qualcosa di troppo grande, facendoci perdere il senso della misura. È festa, ma ci sentiamo lo stesso stanchi. Il motivo non è il lavoro o la fatica, ma il bisogno di motivazioni.
Toro
Fase incoraggiante, in cui le piccole certezze costruite negli anni ci danno manforte e offrono la stabilità di cui abbiamo tanta necessità. Per non farci abbindolare da subdole promesse di guadagno facile, seguiamo l’esempio di un caro amico.
Gemelli
Il sestile della Luna in Ariete alimenta una dolce nostalgia, che accende i riflettori sul passato e confonde i contorni di ciò che conta davvero. Una parte di noi è fatalmente attratta dalle favole romantiche, ma la vita è anche compromesso e fatica.
Cancro
La Luna in Ariete si pone sulla strada di Giove nel segno, ostacolandolo e creando qualche disagio: l’indicatore della fiducia scende in picchiata. Emotività alle stelle, difficile da contenere, è facile trovarsi con le lacrime agli occhi davanti a un film.
Leone
Giornata che scorre con il beneplacito della Luna in Ariete. Tante piccole avventure, ma niente di eclatante, eppure anche questo ci rende felici. Ultimamente, per paura di sciuparlo, abbiamo chiuso il cuore nel cassetto. È ora di riprenderne la chiave.
Vergine
Baciati dalla fortuna di avere qualcuno che ci vuole bene, siamo in grado di sentire quanto vale poter contare su figure affidabili e leali. A volte basta una parola per tuffarci nell’insicurezza, ma è solo un attimo e recuperiamo subito il controllo.
Bilancia
Una velatura nel nostro orizzonte è il prodotto dalla Luna all’opposizione. Una critica ricevuta non ci va giù e finiamo per risultare scostanti. Futili questioni danno fuoco alla miccia, il problema è che non ascoltiamo mai nessun tipo di appunto.
Scorpione
Domenica serena, pur senza colpi eccezionali. La compagnia in questo periodo è quasi asfissiante, ma mandiamo un pensiero anche a chi non ce l’ha. Gli attimi si rincorrono e a volte abbiamo l’impressione di non riuscire ad afferrarli, a viverli davvero.
Sagittario
La Luna è in aspetto amichevole. Il consiglio degli astri è di non esagerare con le pretese, ma di vivere ciò che ci capita con profonda gratitudine. Impariamo a lasciare andare, a non tenere gli altri a guinzaglio: non è così che si costruisce la fiducia.
Capricorno
La Luna in Ariete si scontra con Marte nel nostro cielo, irrigidendo pensieri e giunture. Il dinamismo crolla e ogni passo si fa più pesante. Urgono delle modifiche al progetto originario, ma si tratta di piccoli aggiustamenti, nessuna rivoluzione.
Acquario
Un tempo dedicato all’introspezione e all’immaginazione. Tutto quello che è spirituale è affine al nostro essere, perciò ci nutre e ci ricarica. Dopo tanti favori fatti, potremmo trovarci nella condizione di chiedere, non c’è nulla di cui vergognarsi.
Pesci
Se un imprevisto scombina i piani, noi prendiamo la palla al balzo e, nella confusione generale, troviamo il modo di divertirci lo stesso. Una frase romantica, un verso poetico: l’amato apprezza e a noi piace essere guardati con quegli occhi.