“Nuovo Cinema Paradiso”, un film da Oscar, stasera su Rai Movie: la trama

Oscar 1990 per il miglior film straniero, David di Donatello 1989 per la colonna sonora firmata Ennio Morricone, Gran Prix Speciale della Giuria per Giuseppe Tornatore al Festival di Cannes 1989, "Nuovo Cinema Paradiso" è il film proposto da Rai Movie mercoledì 31 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai Movie.

Salvatore è un regista affermato di origini siciliane che da oltre trent’anni vive a Roma e non ha più rimesso piede nella sua terra d’origine. Una sera viene informato della morte di un certo Alfredo, proiezionista del cinema nel paese dal quale proviene, e decide di tornare in Sicilia.