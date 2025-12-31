“Il mistero della dentiera scomparsa” al Teatro Blu di Buriasco

Martedì 6 gennaio 2026 il commissario Pautasso torna in azione al Teatro Blu di Buriasco (To) con un nuovo, esilarante episodio delle sue celebri Giallocomiche: “Il mistero della dentiera scomparsa”

Un caso intricato, un commissario inflessibile e una dentiera tempestata di diamanti sparita nel nulla. Cosa potrebbe mai andare storto? Martedì 6 gennaio 2026 il commissario Pautasso torna in azione al Teatro Blu di Buriasco (To) con un nuovo, esilarante episodio delle sue celebri Giallocomiche: “Il mistero della dentiera scomparsa”, indagine dove nulla è come sembra e nessuno ha il sorriso al posto giusto L’edizione di Buriasco sarà “speciale Epifania”, pensata appositamente per il periodo più magico dell’anno. E attenzione: tra un trattamento ringiovanente e un’indagine del commissario Pautasso, potrebbe comparire persino la Befana… con scopa, calza e, chissà, qualche indizio decisivo. La vicenda si svolge in una clinica del benessere decisamente fuori dall’ordinario, dove si promettono cure miracolose. Il centro, un tempo modesto studio dentistico, è stato trasformato grazie alle visionarie (e discutibili) doti imprenditoriali del suo fondatore in un tempio del benessere all’avanguardia. Qui si praticano discipline rivoluzionarie come lo yoga calabrese, la dieta a base di nuove varietà di mele, la meditazione a ritmo di samba e l’ormai celebre rito trascendentale della pizza, che pare agire direttamente sull’anima… e sul colesterolo. Ma quando cala la notte, tra corridoi sospetti e trattamenti alternativi, si odono strani ululati… È forse il fantasma del fondatore che reclama giustizia? A rendere l’atmosfera ancora più inquietante, all’ingresso del centro campeggia la dentiera del fondatore, autentico cimelio in oro e diamanti, esposta come sacra reliquia e silenziosa testimone di un passato che forse non vuole restare tale. Tra personaggi comici e al tempo stesso strampalati, amori improbabili, misteri esoterici e colpi di scena a raffica, il pubblico sarà coinvolto in prima persona: scoprire il colpevole del misterioso furto e vincere premi a fine serata. E soprattutto: che fine ha fatto la preziosissima dentiera? In scena: Valter Carignano, Evlin Chilau, Marina Di Paola, Massimiliano Scelsi, Angela Vuolo, Roberta Wildmann,

la regia è affidata al vulcanico Valter Carignano. I biglietti costano 12 euro e si possono prenotare ai numeri 375 8090195 – 348 0430201. Un giallo? Sì.

Una commedia? Anche. Una dentiera con diamanti? Assolutamente sì.

Con il Commissario Pautasso, ridere è… un caso da risolvere. Da ricordare che le prime risate sono alle 16.00.