Il film “The Palace” di Roman Polanski stasera su Rai 3: la trama

Una commedia nera, grottesca, ambientata interamente all’interno del lussuoso Gstaad Palace, un hotel nelle montagne svizzere: è il film di Roman Polanski “The Palace” stasera su Rai 3

Al Palace Hotel di Gstaad, il 31 dicembre 1999, tra le alte aspettative e le paure del Millennium Bug, l’imponente struttura accoglie una clientela variegata e ricca. Mentre il manager Hansueli cerca di soddisfare ogni richiesta, le persone si preparano al passaggio di millennio in modi eccentrici, tra timori e opportunità.

E’ la trama del film “The Palace” in onda mercoledì 31 dicembre 2025 alle 21:30 su Rai 3.

Il cast internazionale include nomi di rilievo:

Oliver Masucci : Hansueli, il manager dell’hotel.

Fanny Ardant : Constanza, una marchesa.

John Cleese : Arthur William Dallas III.

Mickey Rourke : Bill Crush.

Fortunato Cerlino : Tonino.

Luca Barbareschi: Bongo