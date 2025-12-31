Il film “The Palace” di Roman Polanski stasera su Rai 3: la trama

Una commedia nera, grottesca, ambientata interamente all’interno del lussuoso Gstaad Palace, un hotel nelle montagne svizzere: è il film di Roman Polanski “The Palace” stasera su Rai 3
Al Palace Hotel di Gstaad, il 31 dicembre 1999, tra le alte aspettative e le paure del Millennium Bug, l’imponente struttura accoglie una clientela variegata e ricca. Mentre il manager Hansueli cerca di soddisfare ogni richiesta, le persone si preparano al passaggio di millennio in modi eccentrici, tra timori e opportunità.
E’ la trama del film “The Palace” in onda mercoledì 31 dicembre 2025 alle 21:30 su Rai 3.
Il cast internazionale include nomi di rilievo:
- Oliver Masucci: Hansueli, il manager dell’hotel.
- Fanny Ardant: Constanza, una marchesa.
- John Cleese: Arthur William Dallas III.
- Mickey Rourke: Bill Crush.
- Fortunato Cerlino: Tonino.
- Luca Barbareschi: Bongo