Il film “Boudica – La regina guerriera” stasera su Rai 4: la trama

Il film “Boudica – La regina guerriera film” con protagonista Olga Kurylenko in onda stasera su Rai 4: ecco la trama
La vendetta di una regina celtica dopo l’uccisione del marito, re Prasutago, e l’invasione del suo regno da parte dei Romani. Le tribù britanniche unite in una ribellione leggendaria: è il film “Boudica – La regina guerriera film” in onda mercoledì 31 dicembre 2025 alle 21:25 su Rai 4.
Nel 60 d.C., la regina celtica Boudica perde il marito, re Prasutagus, ucciso dai Romani, e il suo regno le viene strappato. Determinata a vendicarsi, Boudica, addestrata alla guerra, unisce le tribù britanniche per lanciarsi in una rivolta leggendaria contro l’Impero Romano. Con Olga Kurylenko.