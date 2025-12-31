I Seasonal Cosmic Ambassadors presentano “Red Light”


Seasonal Cosmic Ambassadors presentano “Red Light”, un progetto che si pone come un chiaro segnale d’allarme rivolto alla società contemporanea.

La traccia è infatti un invito a fermarsi, a rallentare, ma soprattutto ad usare la testa prima di seguire il flusso indistinto della massa.

“Red Light” è un richiamo alla necessità di guardare la realtà con uno sguardo critico, filtrando informazioni, narrazioni e verità apparenti, e rifiutando l’inganno del consenso automatico. In un mondo che spinge a credere a tutto e subito, è importante smettere di accettare passivamente ciò che viene proposto come inevitabile.

Il messaggio è chiaro: recuperare la capacità di pensare in modo autonomo e, allo stesso tempo, ricominciare a sognare ad occhi aperti. Immaginare un mondo più giusto, più corretto e più rispettoso non come utopia astratta, ma come atto di resistenza!

Nati tra le colline della Valpolicella, i Seasonal Cosmic Ambassadors prendono forma nel 2018 a Verona grazie all’incontro tra Alberto e Carlo, colleghi nel sociale, uniti dalla passione per la musica e da una serata ispirata da buon vino e vibrazioni acustiche. Le influenze? Pink Floyd, Radiohead, Pearl Jam, Nirvana: nomi che tracciano i contorni di un sound a metà strada tra l’alchimia sonora e l’impegno emotivo.

Ma qualcosa manca: servono groove e struttura. L’arrivo di un bassista-tastierista completa la prima fase del progetto, mentre il destino – sotto forma di un rullante echeggiante nei meandri di uno scantinato – porta Simone, batterista con cuore metal e anima da Sigur Rós, a chiudere il cerchio.

Così nasce “The Caveman”, il primo progetto della band. Poi, come per molti, arriva la pandemia. I live si fermano, ma la creatività si intensifica. Il bassista lascia per motivi di lavoro, ma la voglia di esprimersi resta viva. I brani iniziano a prendere forma con una vecchia scheda audio e tanta determinazione. La band si reinventa e rinasce.

Con testi che parlano di consapevolezza e un sound che attraversa il grunge, il punk e sfiora la psichedelia, i Seasonal Cosmic Ambassadors si fanno portavoce di una missione: portare benessere, smuovere le coscienze e unire gli intenti. “Watching me on the other side” è il primo passo di un percorso che va oltre la musica, seguito dall’ultimissimo singolo “Red Light”.