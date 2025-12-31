Colpo grosso a Gelsenkirchen, in Germania: svuotata cassaforte di una filiale della Sparkasse

Colpo grosso a Gelsenkirchen: bucano la banca con un trapano e portano via un bottino da 30 milioni. Svuotata la cassaforte di una filiale della Sparkasse

Colpo da film a Gelsenkirchen, Germania occidentale. Una banda di ladri ha svuotato la cassaforte di una filiale della Sparkasse usando un trapano industriale e portando via un bottino stimato in circa 30 milioni di euro tra contanti, oro e gioielli. La polizia non gira troppo intorno alle parole: operazione “in stile Ocean’s Eleven”, eseguita “in modo molto professionale”.

Il blitz è andato in scena durante le tranquille giornate natalizie. I malviventi hanno forzato oltre 3.000 cassette di sicurezza nella filiale di Nienhofstrasse, nel quartiere Buer. L’allarme non è scattato per un sensore antifurto, ma per quello antincendio, nelle prime ore di lunedì: abbastanza tardi da consentire la fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, la banda sarebbe entrata e uscita passando da un parcheggio adiacente. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto uomini con grandi borse muoversi nel garage nella notte tra sabato e domenica. Le telecamere avrebbero ripreso una Audi RS6 nera lasciare il garage di De-La-Chevallerie-Strasse poco prima dell’alba.

Il foro nella camera blindata sotterranea è stato scoperto solo dopo l’intervento di polizia e vigili del fuoco. Al momento nessun arresto e indagini in corso.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)