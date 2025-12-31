A Capodanno debutta la versione invernale della Liscio Street Parade: piazzale Kennedy diventa la capitale del folklore romagnolo

Dopo il grande sold out di questa estate, Rimini si prepara al debutto della Liscio Street Parade in versione San Silvestro, l’evento dedicato alla musica e al ballo della tradizione romagnola che traghetterà il pubblico verso il nuovo anno. Il 31 dicembre Rimini si accende di musica e tradizione con la Liscio Street Parade – New Year Edition, Speciale Capodanno, un evento che porterà in Piazzale Kennedy, affacciato sul nuovo Parco del mare, la gioia contagiosa del ballo romagnolo.

Protagonista assoluto sarà il liscio e tutte le sue evoluzioni contemporanee, capace di coinvolgere un pubblico trasversale tra generazioni e culture. Un format originale e festoso che unisce per San Silvestro la potenza della musica delle orchestre dal vivo, le coreografie delle scuole di ballo, i dj di disco liscio e il ritmo della Gen Z del liscio, restituendo allegria e sempre nuovi stimoli alla tradizione.

Protagonisti della serata saranno Roberta Cappelletti, la Regina del Liscio, con la sua orchestra e per la prima volta insieme ai Santa Balera, l’Orchestra della Gen Z del Liscio e gli Alluvionati del Liscio, nati dopo le alluvioni che hanno colpito la Romagna, per un grande brindisi collettivo a ritmo di valzer, mazurche e polke, ma anche con la migliore tradizione della musica italiana da orchestra, accompagnati dai ballerini delle Sirene Danzanti.

Durante la serata sarà omaggiato Renzo Arbore con i 40 anni di Quelli della Notte e la sua Orchestra Italiana, con i suoi migliori brani da ballo. Un omaggio alla canzone popolare e a Renzo Arbore che è stato il primo firmatario dell’appello per il Liscio Patrimonio immateriale Unesco. Durante la serata Roberta Cappelletti e Matilde Montanari, voce dei Santa Balera, presenteranno anche il brano Terra Amata Terra Mia, appena uscito sul digitale e apprezzato da Papa Leone XIV.

Una notte di festa nel segno dell’identità romagnola e della musica popolare, per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno con i ballerini delle scuole di ballo e i dj di disco liscio che si aprirà con Le Sirene Danzanti e il dj Mirco Ermeti in coppia con Sandra che premieranno, insieme a Giordano Sangiorgi, i fratelli Matteo e Yuri Mengoni, fruste di Santarcangelo di Romagna delle Sirene Danzanti, recenti vincitori di una serata in tv della storica Corrida, il programma sul Nove condotto da Amadeus, mentre un premio speciale andrà a Davide Magnani uno dei migliori giovani sax di Romagna nato coi Santa Balera e ora in forze con la grande orchestra di Roberta Cappelletti.

“Abbiamo pensato – commenta il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – che portare davanti al mare d’inverno l’allegria e la spensieratezza di una musica che ha fatto parte della vita di generazioni di persone, fosse uno dei modi migliori per portare nel 2026 quel sentimento e quella passione che fanno parte della nostra cultura. Il liscio è una musica che unisce le generazioni e che incarna un inno alla gioia e alla vita. Rispecchia in tutto e per tutto la Romagna, con l’aggiunta di quel disincanto e di quell’ironia che è propria del fare festa. Nella grande discoteca dei record diffusa in tutta la città il 31 dicembre, non poteva mancare una pista da ballo dedicata al folklore romagnolo, con tutti i suoi protagonisti”

“La Liscio Street Parade nello straordinario Capodanno di Rimini, capitale della Riviera Adriatica – dichiara Giordano Sangiorgi, promoter dei principali eventi di liscio – conferma la centralità della Musica e del Ballo Liscio nel percorso musicale, culturale, aggregativo, sociale e turistico del Comune di Rimini insieme a Visit Romagna e alla Regione Emilia-Romagna, per arrivare all’obiettivo del significativo riconoscimento del Liscio come Patrimonio Immateriale dell’Unesco che diventerebbe un volano promozionale di livello mondiale per la nostra Romagna”

L’organizzazione dell’evento è a cura di Materiali Musicali e Le Sirene Danzanti con il sostegno del Comune di Rimini. Tra i partner Radio Liscio, Fly Web Radio, Icaro Tv e Arte Pizza.

Torna anche quest’anno, dopo il grande successo della scorsa edizione che ha registrato oltre 3.000 presenze, il Capodanno Rock in Centro Storico a Faenza. L’appuntamento è in Piazza delle Erbe (attuale Piazza Martiri della Libertà), storica sede del mercato ortofrutticolo faentino, che per l’occasione ospita la pista di pattinaggio sul ghiaccio e diverse animazioni dedicate ai più piccoli, tutte aperte per l’intera giornata di Capodanno.

Il programma centrale prenderà il via alle 21.30 sul palco allestito in Piazza delle Erbe, di fronte alla pista di pattinaggio che resterà aperta per tutta la serata. Protagonista sarà la band Mystic Doll, gruppo faentino nato quindici anni fa con l’obiettivo di costruire nel tempo un live show coinvolgente e riconoscibile. Il loro repertorio attraversa il pop e il rock dagli anni ’90 a oggi, con cover rivisitate attraverso arrangiamenti alternativi. A spiccare è la voce della cantante e performer rock Barbara Bandini, chiamata quest’anno a interpretare l’Inno d’Italia ai Campionati Italiani degli Sbandieratori svoltisi a Faenza.

Ad aprire la serata, a partire dalle ore 21, sarà il rapper faentino Lorè, uno dei talenti emergenti della scena trap locale, che ha tra i suoi esponenti di punta 18k, già noto a livello nazionale dopo l’esordio al MEI di Faenza e vincitore dell’Area Rap di Faenza Rock 2025.

A partire dalle ore 14 saranno attivi tutti i servizi di food & beverage della zona, con il Caffè Al Moro, la Pizzeria Il Girasole con il suo food truck e il Kebab Aladino; tra i ristoranti affacciati su Piazza delle Erbe sarà aperto anche Quinto.

A mezzanotte è previsto il tradizionale brindisi di inizio anno, con spumante e panettone gratuiti per tutti, insieme all’Amministrazione Comunale di Faenza e grazie al supporto di Caviro, Coop e Moreno Motor Company.

La manifestazione è organizzata da Materiali Musicali in collaborazione con la Casa della Musica, con il sostegno del Comune di Faenza, ed è da sempre dedicata al compianto Sindaco Enrico De Giovanni, con il quale fu ideata la prima edizione all’inizio del suo mandato nel 1994. Insieme a Ferragosto sotto le Stelle, rappresenta uno dei grandi momenti comunitari della città, occasioni in cui Faenza si ritrova e festeggia insieme.

