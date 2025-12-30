Teatro dell’architettura Mendrisio: il 3 e 4 gennaio 2026 un weekend di porte aperte

Teatro dell’architettura Mendrisio: sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 un weekend di porte aperte e visite guidate in occasione della riapertura delle nuove mostre

Sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026, il Teatro dell’architettura Mendrisio (TAM) dell’Università della Svizzera italiana (USI) apre il nuovo anno con un weekend di iniziative aperte al pubblico per approfondire le mostre “STEFANO GRAZIANI. Reality Show” e “ARCHISATIRE. Una controstoria dell’architettura”, insieme all’installazione “DUE ESERCIZI”.

In particolare, sabato 3 gennaio, alle ore 11.00, si terrà una visita guidata gratuita in collaborazione con le studentesse e gli studenti dell’Accademia di architettura (ingresso a pagamento, si consiglia l’iscrizione scrivendo alla seguente email: eventi.tam@usi.ch). Mentre domenica 4 gennaio dalle ore 10.00 alle 18.00 è in programma una giornata di porte aperte con ingresso gratuito alle mostre.

Il percorso espositivo si apre al secondo piano con la mostra “STEFANO GRAZIANI. Reality Show”, a cura di Francesco Zanot, che offre una riflessione sullo status della fotografia contemporanea, tra documentazione e simulazione della realtà, e prosegue al primo piano con “ARCHISATIRE. Una controstoria dell’architettura”, a cura di Gabriele Neri in collaborazione con la Biblioteca dell’Accademia di architettura, un percorso tra caricature, vignette e pubblicazioni che raccontano con ironia il rapporto tra satira e architettura nel corso degli ultimi secoli.

Ad affiancarle, al pianoterra del TAM è allestita l’installazione “DUE ESERCIZI” realizzata dalle studentesse e dagli studenti di primo anno BSc1, a cura dell’Atelier orizzontale Blumer.

Le esposizioni sono promosse dall’Accademia di architettura dell’USI e visitabili fino al 29 marzo 2026 presso il Teatro dell’architettura Mendrisio (TAM).

La mostra “STEFANO GRAZIANI. Reality Show” è accompagnata dall’omonimo volume edito da Mendrisio Academy Press, in coedizione con Silvana Editoriale, mentre l’esposizione “ARCHISATIRE. Una controstoria dell’architettura” è completata dal volume “Satira dell’architetto. Controstoria di una professione attraverso la caricatura” di Gabriele Neri, edito da Mendrisio Academy Press in coedizione con Edizioni Casagrande.