Stasera su Rai Storia “Un’epoca nuova” con “Tabù. Il comune senso del pudore”

Stasera in prima serata su Rai Storia “Un’epoca nuova – Anni ’60” propone lo speciale dal titolo “Tabù. Il comune senso del pudore”

L’Italia è in pieno boom. Nuovi consumi, nuovi modi di vivere, nuove formule politiche. Nasce il primo governo di centro-sinistra e sembra che tutto stia per cambiare, o quasi. Molto, ma non la morale: i rapporti tra i sessi sono ancora regolati da una ferrea doppia morale, una valida per l’uomo e una per la donna. Eppure la figura della donna è al centro dell’attenzione.

Il mondo della cultura viene messo a dura prova dalla trasgressione, da una società che sta cambiando modi e approcci di fare, vivere e comunicare. Una donna attraente, più sicura di sé, più disinvolta, sta emergendo nell’immaginario pubblico, mandando in confusione l’universo maschile. È una donna che non accetta più di farsi imprigionare dentro casa, come sua madre, come sua nonna e tutte le altre prima di lei.

