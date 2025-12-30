Stasera su Rai Movie “Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio”: la trama del film

In prima serata su Rai Movie il film “Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio” con Sarah Michelle Gellar e Alec Baldwin: la trama

Brett Eisenberg, giovane editor newyorkese proveniente dai sobborghi, cerca di farsi strada nel mondo dell’editoria quando incontra Archie Knox, affermato uomo di lettere molto più grande di lei. Tra consigli professionali, seduzione e differenze generazionali, la loro relazione la porta a confrontarsi con le proprie insicurezze e con le sfide di una carriera che richiede maturità e indipendenza, mentre impara a distinguere tra ciò che desidera davvero e ciò che rischia di perderla.

E’ la trama del film “Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio” in onda martedì 30 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Sarah Michelle Gellar, Alec Baldwin, Maggie Grace, James Naughton, Chris Carmack, Vanessa Branch, Peter Scolari, Marian Seldes, Ebon Moss-Bachrach, Jill Eikenberry.