Tratto dal romanzo “Broken Trail” di Alan Geoffrion, stasera su Rai 5 “Broken Trail – Un viaggio pericoloso” con gli episodi 1 e 2: la trama

Martedì 30 dicembre 2025 Rai 5 propone alle 21:15 Broken Trail – Un viaggio pericoloso (Broken Trail), miniserie televisiva diretta da Walter Hill con protagonisti Robert Duvall e Thomas Haden Church.

In onda i primi due episodi. 1897. Due cowboy ereditano una grossa somma di denaro e desiderano comprare una mandria di cavalli da portare in Wyoming. Durante il viaggio si aggiungono alla comitiva altri personaggi, tra cui anche cinque donne cinesi che sono state vendute come schiave. I due le salvano e le ragazze si aggiungono al viaggio che li porterà in Wyoming.