Roberta Giallo torna con “Ho fatto l’amore per pietà”

Non accenna a fermarsi la produzione creativa di Roberta Giallo. A soli due mesi dall’uscita del suo quinto album, “ORKO INGORDO – canzoni scongelate”, l’artista torna a spiazzare il pubblico con un nuovo singolo inedito

Non accenna a fermarsi la produzione creativa di Roberta Giallo. A soli due mesi dall’uscita del suo quinto album, “ORKO INGORDO – canzoni scongelate”, l’artista torna a spiazzare il pubblico con un nuovo singolo inedito: “Ho fatto l’amore per pietà”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 dicembre.

La data scelta non è casuale: il lancio coincide con il compleanno dell’artista, che sceglie di festeggiarlo insieme ai suoi ascoltatori, mantenendo la promessa di una pubblicazione costante e senza soste.

Con un titolo volutamente d’impatto, “Ho fatto l’amore per pietà”, si presenta come un pezzo originale e profondo, capace di unire la cifra stilistica “sorprendente” di Roberta Giallo a una scrittura intima e ispirata. Il brano, che l’artista definisce ‘una specie di confessione’, esplora le emozioni legate ad un particolare episodio esistenziale, con quella libertà espressiva dirompente che contraddistingue la cantautrice, che da sempre indaga la fenomenologia dell’attrazione e dei sensi anche negli angoli e nei risvolti più nascosti e inconsueti.

Roberta Giallo: “Questo brano racconta una declinazione singolare della virtù della ‘generosità’, diciamo così, legata ad un particolare episodio che avvenne anni fa… in cui, confesso, mi capitò di fare l’amore per pietà, e non trovo un modo migliore per dirlo.

Ascoltando il brano, che è anche una specie di confessione… potrete ridere, commuovervi, incuriosirvi, non capacitarvi, apprezzarmi, biasimarmi… persino riconoscervi in una esperienza simile, oppure no. Comunque vada andrà bene tutto. Io il mio lavoro l’ho fatto.

Aggiungo che negli anni passati l’avevo più volte presentato a Sanremo, tra disillusione e lievi speranze… ma adesso, soprattuto, mi fa piacere donarvelo, senza censure, al di là del festival, al quale invece quest’anno, non ho presentato proprio nulla.”

CREDITI BRANO

Titolo: Ho fatto l’amore per pietà

Autrice e Compositrice: Roberta Giallo

Produzione: Giallo Production

Master: Red Pill Studio/Gianluca Gadda

Etichetta/Distribuzione: Yellow Music / Independent