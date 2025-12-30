Oroscopo di oggi, martedì 30 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 30 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Atmosfera contraddittoria, con la Luna bersagliata da Venere e dal Sole in Capricorno. Difficile avere ragione, ma soprattutto mantenere la calma. Uscendo, controlliamo con cura le finestre e diamo un doppio giro di chiave per evitare brutte sorprese.
Toro
Fase di salassi finanziari senza ritorno, fra regali, viaggi e altre spese: malgrado tutto, cerchiamo di non rovinarci lo spirito e la giornata. Molti ci lodano per i risultati raggiunti e per la grande forza di volontà che abbiamo più volte dimostrato.
Gemelli
Sorriso e serenità sono ingredienti basilari per trascorrere del tempo tra gli affetti più cari, qualche dolciume e un caldo abbraccio. Potremmo sentirci vittime di una mancanza di rispetto, non rimuginiamoci sopra, esigiamo subito le scuse.
Cancro
La Luna in Ariete ci osteggia, ma non riesce a fermarci. La nostra batteria è ben carica e ci vuole ben altro che un imprevisto per abbatterci. Gli affari sono fermi, ma a noi piace restare mentalmente in tiro e farci trovare pronti, quando sarà.
Leone
Siamo così assorbiti da mille cose che a volte ci sfugge l’essenziale, ovvero ciò che abbiamo davanti agli occhi. Luna positiva per disintossicarci. Gli investimenti, in amore, iniziano a dare i loro frutti: quella persona sembra cedere alle nostre lusinghe.
Vergine
Non tutti i mali vengono per nuocere: un litigio diventa l’occasione per discutere di questioni profonde, che non avevamo il coraggio di affrontare. Inclementi con chi ci è davanti, con occhi in grado di leggere in profondità, ne capiamo le intenzioni.
Bilancia
Non affidiamoci al caso, specialmente in situazioni che possono generare conseguenze spiacevoli. La Luna in opposizione raccomanda prudenza. In famiglia c’è sempre qualche mugugno, faccende trascinate da anni cui sarebbe meglio dare un taglio.
Scorpione
Tutto potrebbe andare più liscio, se solo imparassimo a fidarci dei buoni consigli. La paura di sbagliare è troppo grande e ci fa da zavorra. Sfruttando l’intelligenza e la flessibilità, potremmo volgere a nostro favore un avvenimento inatteso.
Sagittario
Di fronte a un’incomprensione ci sono due strade: perderci in discussioni e accuse senza fine, o salvaguardare la relazione deponendo le armi. Il nostro modo di agire, serio e responsabile, non passa inosservato. Seminiamo per un futuro radioso.
Capricorno
Il Sole e Venere, dal nostro cielo, guardano in cagnesco la Luna in Ariete. Ciò che ne viene fuori è un clima teso e disarmonico, ma passeggero. Servirebbe un pizzico di creatività in più, per uscire dal pantano in cui, malgrado tutto, siamo sprofondati.
Acquario
È consigliabile un basso profilo. Non significa rinunciare al successo, ma non creare troppe aspettative e avere l’occasione di sorprendere tutti. In un’amicizia, promesse fatte che non hanno avuto seguito possono trasformarsi in dei veri macigni.
Pesci
Sono giornate emozionanti, dove si incastrano a meraviglia impegni, incontri, attimi di totale riposo e qualche coccola che ci fa sentire vivi. Se l’atmosfera è giusta, siamo in grado di fare qualsiasi cosa, anche ballare o cantare con un microfono.