La commedia “Un anno difficile” stasera su Rai 3: la trama

Stasera su Rai 2 in onda la commedia “Un anno difficile” con Pio Marmai, Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Mathieu Amalric: la trama

Albert e Bruno, due simpatici scrocconi sempre al verde, si incontrano e scoprono di avere entrambi lo stesso problema: sono indebitati fino al collo e hanno un pessimo rapporto con le rispettive famiglie. Nella speranza che i loro debiti possano essere estinti dalla Banca di Francia grazie a un’associazione specializzata nel sovraindebitamento, iniziano a frequentare un gruppo di attivisti ecologisti che cercano di fermare il consumismo per salvare il futuro climatico del pianeta. Anche se la loro partecipazione alle iniziative sembra più volta a approfittare del cibo gratuito e della possibilità di trarne un piccolo guadagno personale, con il tempo si trovano coinvolti in avventure e sfide che cambiano le loro vite inaspettatamente.

E’ la trama del film “Un anno difficile” in inda martedì 30 dicembre 2025 alle 21:25 su Rai 3. Nel cast: Pio Marmai, Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Mathieu Amalric, Luàna Bajrami, Grégoire Leprince-Ringuet.