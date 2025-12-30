La Camera approva la manovra e Giorgetti annuncia: “Riforma delle pensioni nel 2026”

La Camera approva la manovra. Giorgetti: “La riforma delle pensioni nel 2026”. Hanno votato sì 219 deputati, 125 i no. Il PD: “Maggioranza che procede per promesse”

Ok alla fiducia sulla manovra dall’Aula della Camera. Hanno votato sì 219 deputati, 125 i no. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana ha quindi sospeso la seduta che riprenderà alle 22 con l’esame degli ordini del giorno.

Sulle pensioni interviene il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Siamo intervenuti per ridurre l’aumento dell’età pensionabile, perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027. L’abbiamo ridotto, abbiamo dovuto coprirlo con un più di un miliardo. Quindi, la Lega chiede di ridurre ulteriormente, vedremo durante il 2026″.

Secca la replica del Pd, che per voce della capogruppo Chiara Braga afferma: “Giorgetti smentisce ancora la Lega e annuncia che anche per il prossimo anno lo stop all’età pensionabile è tutta da vedere. Una manovra che procede per promesse, promesse non mantenute e vere e proprie bugie. Ora vorrebbero riscriverla con gli ordini del giorno, ma la pezza è peggio del buco. L’unica certezza è che il governo Meloni ha colpito pensionati e lavoratori, soprattutto donne e giovani. Altro che abolire la Fornero”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)