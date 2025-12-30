Intossicazione a Campobasso, sequestrato il cibo nel frigo: cosa c’era a tavola

Intossicazione mortale per mamma e figlia, sequestrato il cibo nel frigo: cosa c’era a tavola. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella della farina contaminata dal veleno per topi

Vongole, cozze, seppie, baccalà e funghi: sono gli alimenti su cui si stanno concentrando le attenzioni degli inquirenti, chiamati a fare luce sulla tragica morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa di una possibile intossicazione alimentare avvenuta a Pietracatella, in provincia di Campobasso. I malori per le due donne e per il loro padre e marito – Gianni di Vita, attualmente ricoverato in condizioni stabili- sono iniziati il pomeriggio del 25 dicembre: la prima a non farcela è stata la ragazzina, morta due giorni dopo, sabato 27 dicembre, seguita l’indomani dalla madre.

I CIBI SOTTO ESAME

Ieri gli investigatori sono tornati nell’abitazione di famiglia dove la sera del 24 dicembre si è tenuto il tradizionale cenone della vigilia- alla presenza anche di altri convitati- per sequestrare il contenuto del frigorifero. Tra il materiale raccolto e sequestrato anche vongole, cozze, seppie, baccalà e funghi: tutti inviati all’Istituto Zooprofilattico del Molise e al Policlinico Gemelli di Roma per le analisi necessari.

Sotto i riflettori in particolare sarebbero finiti i funghi, prodotti confezionati e certificati, consumati nella cena del 24 dicembre. Si tratterebbe di champignon di tipo certificato e comunemente in commercio. Il direttore generale dell’azienda sanitaria regione Molise, Giovanni Di Santo, dando notizia di quali siano gli alimenti sottoposti ad accertamenti, ha spiegato infatti che “è stata avviata una serie di indagini diagnostiche di natura altamente specialistica, tra cui accertamenti sull’amanita falloide, il fungo velenoso”. L’attenzione degli inquirenti si estende anche ai pasti consumati il 23 dicembre: pasta al pomodoro a pranzo, mentre non si è riusciti a risalire a cosa sia stato consumato a cena, a cui erano presenti la coppia e la figlia minore.

L’IPOTESI DELLA FARINA CONTAMINATA

Oggetto degli accertamenti della polizia inoltre vi sarebbe un’eventuale contaminazione accidentale di farine. Infatti qualche mese fa, in un mulino che produce farina di proprietà di parenti, è avvenuta una disinfestazione contro la presenza di topi. Le indagini non escludono anche la pista relativa alla possibilità di una contaminazione della farina con il veleno per topi.

I 5 INDAGATI, CHI SONO

Per la morte della 15enne e della madre sono cinque i medici indagati, tre in servizio all’ospedale Cardarelli di Campobasso- due venezuelani e un italiano- e due della guardia medica, accusati di omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose e responsabilità in ambito sanitario. Le due donne e il padre infatti, dopo essersi recati prima alla guardia medica e poi al pronto soccorso, erano stati mandati a casa con una diagnosi di gastroenterite.

IL PADRE, COME STA ORA

Le condizioni del padre, ora ricoverato allo Spallanzani di Roma sono stabili, anche se non è ancora ritenuto fuori pericolo. “Il paziente proveniente dall’Azienda sanitaria regionale del Molise per sospetta malattia a trasmissione alimentare (Mta) in queste ore è sottoposto agli accertamenti del caso- riferisce una nota dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani Irccs – Il paziente è vigile e le sue condizioni sono stabili, ben controllate”.

(photo credit: Antonella Di Ielsi/Fb)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)