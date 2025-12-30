Il termoarredo “UBRIAACO” in finale ai “Green Product AWARDS 2026”

La nomination del modello di termoarredo “UbriAACO” di MAARMO ai “Green Product AWARDS 2026”, la principale competizione internazionale

La Maarmo srl, impresa innovativa che tra Treviso e Pordenone, realizza termoarredi e scaldalsalviette ecologici recuperandogli scarti di lavorazione del marmo, chiude l’anno con un nuovo riconoscimento internazionale, grazie alla nomination per la finale dell’edizione 2026 dei Green Product Awards, una delle più prestigiose competizioni internazionali che premia prodotti, materiali e concetti sostenibili. Il premio nasce nel 2013 per distinguere prodotti e servizi, nati per offrire il meglio di sostenibilità, innovazione e design e MAARMO è stata selezionata tra vari brands grazie al modello “UbriAAco”, il primo termoarredo da bere, affinato in barrique, che combina gli scarti di lavorazione del marmo con gli scarti di un’altra grande produzione Made in Italy, quella del vino, aggiungendo la dimensione olfattiva. “I finalisti di quest’anno rappresentano lo slancio internazionale nel campo della sostenibilità – ricorda Nils Bader, Direttore del Premio – I loro contributi illustrano cosa diventa possibile quando il pensiero creativo è abbinato ad un’azione responsabile”.

La community di MAARMOLOVERS fino al 16/02/2026 per aiutare MAARMO ad aggiudicarsi il premio finale, potrà votare il progetto UbriAACO al link: https://www.gpaward.com/en/products/ubriaaco. Questo traguardo è un ulteriore conferma del valore e del ruolo di MAARMO come protagonista tra le aziende nordestine di Design Sostenibile: nel 2025 si è aggiudicata infatti il premio “Premio Impresa Ambiente 2025”, il più importante riconoscimento italiano dedicato alle imprese che hanno saputo innovare nel campo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Al Salone del Mobile di Milano di aprile è stata premiata da Forbes Italia come “Eccellenza Italiana” 2025, per la sua innovazione e il suo impegno per il lusso sostenibile e l’ economia circolare, a cui è seguita poi la Menzione al Premio “Giusta Transizione” nel premio promosso da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo l’inserimento a novembre tra i tre finalisti del “Premio Innovazione della Stampa Estera” riservata a piccole e medie imprese, start-up e altre realtà italiane che si distinguono per progetti innovativi per valorizzare l’eccellenza del “Made in Italy” a livello internazionale.