Il film “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 il thriller “Assassinio a Venezia” con Kenneth Branagh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird: la trama

Prima serata thriller martedì 30 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4 con il film “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh.

Nella Venezia del secondo dopoguerra, il celebre detective Hercule Poirot, ormai in pensione e vivendo in esilio autoimposto, viene invitato con riluttanza da una sua vecchia amica, la scrittrice di gialli Ariadne Oliver, a partecipare a una seduta spiritica in un palazzo fatiscente e infestato. Durante la festa di Halloween, un ospite viene brutalmente assassinato, e Poirot si ritrova coinvolto in un intrigo oscuro di segreti e tradimenti, mentre cerca di risolvere il mistero con la sua abituale astuzia e saggezza.

Nel cast: Kenneth Branagh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio, Michelle Yeoh.