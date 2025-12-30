Gli episodi 16 e 17 della quarta stagione di FBI International stasera su Rai 2: la trama

In prima serata su Rai 2 alle 21:20 la quarta stagione della serie Tv “FBI International” con gli episodi 16 e 17: la trama
Martedì 30 dicembre 2025 alle 21.20 su Rai 2 in onda “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero.
Nell’episodio 16, l’ex di Mitchell si rifa viva per coinvolgerlo in un’indagine dove lei ha dei conflitti d’interesse. Quando Mitchell lo scopre, deve decidere se farle rapporto o salvaguardarla.
Nell’episodio 17, Gabbie, madre single con un figlio di 9 anni, ha comprato da poco una villa a New Orleans ad un prezzo stranamente molto conveniente. Dopo l’acquisto, si rende conto che la tenuta è abitata da fantasmi.