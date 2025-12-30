Equivoci, fan scatenate e sentimenti nascosti: stasera su Rai 1 “La voce di Cupido”, la trama

Per il ciclo “Purché finisca bene”, stasera su Rai 1 tra equivoci, fan scatenate e sentimenti nascosti il film “La voce di Cupido”: la trama

Paola, camionista dal carattere duro e dall’animo sensibile, è segretamente innamorata della voce di Lucio, celebre podcaster. Un incidente la costringe a viaggiare con lui e con Carlo, un elegante autista NCC. Tra equivoci, fan scatenate e sentimenti nascosti, nasce un viaggio che cambierà i loro cuori.

E’ la trama del film “La voce di Cupido”, in onda in prima visione Tv martedì 30 dicembre 2025 alle 21:30 su Rai 1 per il ciclo “Purché finisca bene”.

Il film è una commedia romantica con sfumature da “road movie” ambientata in Calabria con protagonisti: Paola (Chiara Francini): Una camionista dal carattere forte e sarcastico che ascolta assiduamente il podcast “La voce di Cupido”; Carlo (Giorgio Marchesi), un elegante autista NCC con cui Paola si trova costretta a viaggiare a seguito di un incidente; Lucio, il celebre podcaster di cui Paola è segretamente innamorata (solo attraverso la voce).