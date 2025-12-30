Elon Musk lancia corse gratuite per anziani e disabili con Tesla a guida autonoma

L’azienda di automobili di Elon Musk ha annunciato l’avvio di un progetto pilota nel distretto tedesco di Bitburg-Pruem, nella regione dell’Eifel

L’azienda di automobili di Elon Musk ha annunciato l’avvio di un progetto pilota nel distretto tedesco di Bitburg-Pruem, nella regione dell’Eifel, offrendo corse gratuite con il sistema Full Self-Driving (FSD) Supervised a cittadini privi di altri mezzi di trasporto. Il sistema FSD Supervised permette alla Tesla di guidare in modo autonomo con la supervisione di una persona. L’iniziativa, descritta come la prima del genere in Europa, mira a supportare il progetto locale “Citizen Bus” per il trasporto di anziani e persone con mobilità ridotta. In particolare, il progetto servirà per trasportare anziani e persone a mobilità ridotta alle visite mediche o per i piccoli impegni quotidiani.

Il sindaco di Arzfeld, Johannes Kuhl, e l’amministratore distrettuale Andreas Kruppert hanno testato il sistema, evidenziando le sue potenzialità nelle aree rurali. “E’ come se un autista molto esperto stesse guidando”, ha commentato Kuhl, mentre Kruppert ha aggiunto: “La guida autonoma suona come musica del futuro per molti, ma qui vediamo che funziona benissimo anche nelle regioni rurali”. Elon Musk ha dichiarato “L’obiettivo è il raggiungimento di un livello di sicurezza ben superiore a quello di un conducente umano medio. In definitiva, le auto autonome saranno più sicure di oltre il 1.000% rispetto alle auto guidate da esseri umani”.

I test hanno dimostrato che il veicolo Tesla gestisce con sicurezza strade strette, cantieri e situazioni impreviste senza interventi umani. Musk ha dichiarato: “L’utilizzo della guida autonoma migliora notevolmente la sicurezza per te e per gli altri sulla strada”. L’iniziativa fa parte di un più ampio lancio di FSD Supervised in Europa, con dimostrazioni e corse gratuite già offerte in Germania, Italia e Francia a partire da fine novembre. In Italia il sindaco di Roma Gualtieri è stato il primo a provare la Tesla FSD. Tesla ha sottolineato l’impatto trasformativo della tecnologia, specialmente nelle zone rurali, dove ripristina l’indipendenza per chi non può più guidare. Il progetto è supportato dal Ministero dei Trasporti del Rheinland-Pfalz e rappresenta un passo verso l’approvazione UE del sistema autonomo. Nel frattempo, proprio durante la Vigilia di Natale Musk ha confermato di aver iniziato a utilizzare in Texas le Tesla a guida autonoma senza supervisione umana: “Una Tesla senza monitor di sicurezza in auto e io seduto sul sedile del passeggero mi ha portato in giro per Austin domenica, guidando in modo impeccabile”.