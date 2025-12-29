Woody Allen e il jazz di Sean Penn in “Accordi e disaccordi” su Rai 5: la trama

Il film di Woody Allen “Accordi e disaccordi”, in onda lunedì 29 dicembre alle 23.20 su Rai 5. Nel cast, Sean Penn, Samantha Morton, Uma Thurman: la trama

New York, anni ’30. Emmet Ray, chitarrista jazz dal talento straordinario, ma dalla vita sregolata, attraversa un’esistenza fatta di eccessi. Tra amori fugaci e delusioni sentimentali, si lega alla giovane muta Hattie, per poi perdere la testa per la bellissima Blanche. È il film di Woody Allen “Accordi e disaccordi”, in onda lunedì 29 dicembre alle 23.20 su Rai 5. Nel cast, Sean Penn, Samantha Morton, Uma Thurman, Brian Markinson, Anthony LaPaglia.