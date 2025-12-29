TiBi torna sulla scena musicale: “Magica” è il nuovo singolo

Dumba Dischi presenta “Magica”, nuovo singolo del giovane artista romagnolo TiBi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

Dumba Dischi presenta “Magica”, nuovo singolo del giovane artista romagnolo TiBi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 19 dicembre. “Magica” è il racconto del legame profondo e contrastante di TiBi con Rocca San Casciano, il paese in cui è cresciuto. Attraverso immagini nitide – le mattine fredde, il verde delle colline, il bus della scuola, la routine della provincia – il brano ripercorre un percorso personale fatto di nostalgia, radici e ricerca di sé. È un sentimento di amore che si ribalta continuamente, come spesso accade nei luoghi che ti formano e allo stesso tempo ti frenano. La struttura stessa della canzone riflette questo viaggio. La prima parte, più lenta e intima, rappresenta la crescita: ricordi, sensazioni, il peso e la bellezza di ciò che resta. Poi arriva il beat switch, che porta la musica verso un mood R&B/Jersey più aperto e melodico: è l’outro, il presente. Qui TiBi racconta chi è oggi e la sua ricerca di una dimensione personale proprio lì, dove tutto è iniziato.

ASCOLTA IL BRANO: https://bfan.link/dumbadischi-magica

“Magica è dedicata ai miei amici e a tutte le persone che vivono in posti come il mio: realtà piccole, vere, piene di limiti ma anche di un senso profondo di appartenenza. È una canzone che parla di amore – verso un luogo, verso una persona, verso sé stessi – e di come questi sentimenti possano cambiare, crescere e ribaltarsi senza perdere autenticità”. – TiBi.

CREDITS

Testi: Tommaso Bertini

Musica: Tommaso Bertini, Luca Jacoboni

Prodotto da: Luca Jacoboni

Mix: Luca Jacoboni

Master: Luca Jacoboni

Copertina: Tommaso Bertini