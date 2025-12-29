“Tempi anomali per un recinto di polli” è il nuovo album di inediti di Massaroni Pianoforti

Esce il 23 gennaio 2026 per Il Piccio Records “Tempi anomali per un recinto di polli”, il nuovo album di inediti di Massaroni Pianoforti

Esce il 23 gennaio 2026 per Il Piccio Records “Tempi anomali per un recinto di polli”, il nuovo album di inediti di Massaroni Pianoforti. 11 brani – di cui 5 intermezzi – ci aprono le porte al mondo del cantautore, che in questo lavoro si fa accompagnare dal fratello Andrea e dal produttore abruzzese Andrea “Giamba” Di Giambattista.

Tempi anomali per un recinto di polli uscirà in copia fisica (CD), e sarà disponibile esclusivamente sulle piattaforme digitali che garantiscono il giusto riconoscimento agli artisti.

«La natura dell’essere non la si può cambiare, al massimo la si può procrastinare nel tempo, ma prima o poi devi farci i conti e per me quel giorno di un anno fa è arrivato e queste canzoni ne sono la testimonianza – racconta Massaroni Pianoforti. La perdita di certezze che si prova in caduta libera è la stessa di quando si perde la confort zone, perché, non nascondiamocelo, nonostante il nostro continuo chiocciare su tutto, alla fine siamo come quei polli che amano star dentro al loro bel recinto, coi nostri confini familiari ben delimitati e non importa chi sia il padrone a permetterci tutto questo apparente benessere, quel che conta è che gli sia dato qualche uovo al giorno sottratto al nostro esistere.

“Tempi anomali per un recinto di polli” è il calcio in culo che mi sono dato per uscire dalla mia confort zone, per provare quantomeno a raggiungermi».

Massaroni Pianoforti ci conduce ancora una volta nel suo universo musicale e concettuale, dove affiorano eleganti richiami alla grande tradizione della canzone d’autore italiana.

L’incontro tra strumenti acustici e sonorità elettroniche si sviluppa con naturalezza, intrecciandosi alla scrittura di matrice classica, tra archi e cori, senza mai alterarne l’essenza.

Il risultato è un album dalla personalità intensa, una fotografia lucida e spietata dei nostri tempi, plasmato con una cura artigianale che mette in luce l’attenzione per i dettagli e l’elevato livello della produzione.

TRACKLIST

Poveri figli Inverno Perdersi al centro di Bologna Primavera Liquirizia Estate Via d’uscita Autunno È solo andare Uh, che grande novità! Quando canto (canzoni poco note)