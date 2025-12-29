TECHNE, Mark Williams, AWA: il ritmo underground di UMM Red cresce

L’universo musicale di UMM Red è decisamente in ebollizione, a fine 2025. L’art director TECHNE sta coordinando un folto gruppo di artisti

L’universo musicale di UMM Red è decisamente in ebollizione, a fine 2025. L’art director TECHNE (nella foto) sta coordinando un folto gruppo di artisti, molto diversi tra loro ed accomunati dalla voglia di ricerca e dalla voglia di far ballare il mondo, ma solo con certe sonorità. L’iconica etichetta italiana fondata nel 1991, fatta crescere da Gianfranco Bortolotti è oggi rilanciata oggi con energia underground. Lo scopo è portare qualità e innovazione nei club con il progetto UMM Red. Andiamo con ordine che le (belle) novità sono tante.

Mark Williams, veterano della scena techno che ha maturato una lunghissima esperienza come DJ e produttore (collaborando con decine di artisti tra cui Ben Sims) pubblicherà a breve il suo primo disco su UMM Red. Il disco, intitolato, “When Opportunity Knocks”, spinge forte sul ritmo e sulla sperimentazione. Il nuovo brano nasce da diverse esperienze comuni con TECHNE, tra cui una memorabile serata ad Amsterdam.

E’ in arrivo su UMM Red anche un nuovo brano firmato AWA. AWA, ovvero Yassine Benamar, è un DJ e produttore marocchino, che vive però Amsterdam. È resident insieme a TECHNE nel progetto DAMN TECHNO. Insieme portano avanti una visione sonora intensa e contemporanea della techno. Il nuovo singolo di AWA è “Hipnotic Haki”, un brano che riflette il suo stile ipnotico, profondo e fortemente orientato al groove.

Ed ecco infine il nuovo singolo di TECHNE, “Red Rabbit”, una traccia costruita su groove puro e su una fusione unica tra la visione techno partenopea e quella olandese. «E’ un disco cattivo, diretto e impulsivo», spiega TECHNE. «E’ musica senza compromessi». In altre parole, è ritmo pensato per il dancefloor, capace di colpire dritto e lasciare il segno. Quel che ci vuole per un progetto underground come UMM Red.