Su Rai Movie il ritorno di Bud Spencer e Terence Hill con “Botte di Natale”

Bud Spencer e Terence Hill, un’accoppiata di culto del cinema italiano, nell’ultimo film girato insieme: “Botte di Natale”, programmato da Rai Movie per la prima serata, alle 21.10, di lunedì 29 dicembre. Vecchio West. Due fratelli, un baro e un cacciatore di taglie sono rivali e divisi da anni. L’occasione di far pace arriva quando la loro madre scrive a Travis, pregandolo di far pace con Moses e raggiungerla per Natale. Impossibile dire di no, e la coppia si riunisce: ma prima di tornare al focolare i due dovranno sconfiggere un’agguerrita banda di sgangherati criminali. Spencer e Hill si erano separati a metà degli anni Ottanta, dopo aver dominato per oltre un decennio il box office: la rimpatriata del ’94 non delude, intrattiene e ridà luce agli anni d’oro con due interpreti per niente invecchiati e sempre molto affiatati tra loro. Regia di Terence Hill. Nel cast anche Anne Kasprik.