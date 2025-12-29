Stasera su Rai Storia “Cronache eroiche” con l’Iliade

Con Omero alla mano, sulle tracce di Heinrich Schliemann e degli archeologi contemporanei, Cristoforo Gorno torna con “Cronache eroiche”

Partendo dai luoghi dei poemi, le rovine dell’antica Troia, sulla collina di Hissarlik, in Turchia, la narrazione incrocia le informazioni che vengono dai versi di Omero, dalle scoperte dell’archeologia, dai riscontri geografici per rivivere con il pubblico le vicende degli eroi e delle eroine del mito.

Con Omero alla mano, sulle tracce di Heinrich Schliemann e degli archeologi contemporanei, Cristoforo Gorno va in cerca di indizi per rispondere ad alcune domande: quale realtà storica si nasconde dietro il mito? È “Cronache eroiche – Iliade” in onda lunedì 29 dicembre alle 21.10 su Rai Storia. La guerra di Troia è stata davvero combattuta? E perché, a distanza di millenni, la bellezza di una poesia antichissima ci parla ancora oggi con tanta forza? Dopo avere raccontato i personaggi e primi giorni di guerra, la narrazione prosegue fino alla conclusione: il duello tra Ettore e Achille.