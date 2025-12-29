Il cantautore campano Salvatore Sorvillo presenta “Mai più silenzio”: musica per contrastare la violenza di genere nelle radio e online

Dopo diversi anni di assenza dalle pubblicazioni discografiche, Salvatore Sorvillo torna ufficialmente sulla scena musicale con “Mai più silenzio”, il nuovo singolo disponibile su tutti gli store digitali a partire dal 25 dicembre. Un ritorno atteso e profondamente sentito: “Mai più silenzio” rappresenta oggi una tappa fondamentale del suo cammino, segnando una nuova fase artistica e umana.

Il brano nasce dalla collaborazione con Francesco Andreozzi e Salvatore Nambuletto ed è animato da una tematica di forte impatto sociale: la violenza sulle donne, una piaga che attraversa drammaticamente la quotidianità e che trova eco nei numerosi femminicidi che continuano a riempire le cronache, spezzando vite e lasciando ferite profonde nel tessuto collettivo.

Con “Mai più silenzio”, Salvatore Sorvillo sceglie di non voltarsi dall’altra parte, ma di trasformare la musica in uno strumento di denuncia, memoria e responsabilità. Un gesto artistico che si inserisce coerentemente nella sensibilità del cantautore, da sempre attento a tematiche civili e umane, e che mira a rompere l’indifferenza, invitando all’ascolto e alla presa di coscienza.

La scelta della data di pubblicazione, il 25 dicembre, assume un valore simbolico potente. A legare il Natale e il tema della violenza di genere è il colore rosso, elemento chiave della narrazione del singolo: colore di festa, amore e condivisione da un lato, ma anche segno di sofferenza, dolore e sangue dall’altro. Una doppia chiave di lettura che amplifica il messaggio del brano, mettendo in dialogo la luce e l’ombra, la speranza e la ferita.

“Mai più silenzio” arriva inoltre come omaggio e ringraziamento a tutte le persone che, nel corso di questo lungo silenzio discografico, hanno continuato a essere accanto a Salvatore Sorvillo, facendogli sentire vicinanza, calore e attesa. Un atto di riconoscenza che si traduce in una canzone carica di significato, capace di unire impegno, emozione e consapevolezza.

Con questo nuovo singolo, Salvatore Sorvillo non firma soltanto un ritorno, ma afferma una posizione: quella di un artista che sceglie di usare la musica per dare voce a ciò che non può e non deve restare taciuto.