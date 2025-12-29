Oroscopo di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Un aiuto economico da parte di un parente a noi caro rattoppa abilmente le nostre finanze, messe alla prova da uscite inevitabili e da spese frivole. La persona amata reclama attenzioni: negli ultimi giorni ci siamo dedicati molto ad altre situazioni.
Toro
Fatichiamo ad alzarci dal letto, i riti conviviali di ieri ci hanno fiaccati. Siamo però in vena di coccole, che la nostra metà provvede a dispensarci. La consapevolezza di poter controllare gli eventi e di trovare energia dove serve ci giova mentalmente.
Gemelli
Per uscire dalla crisi emotiva ingigantita dalla Luna in Pesci, occorre uno sforzo immenso. Un pizzico di elasticità potrebbe davvero aiutarci. Se un quesito ci assilla, cerchiamo la risposta dentro di noi. Con gli amici, trasformiamo la casa in una bisca.
Cancro
Troviamo un punto d’incontro per pianificare al meglio un lungo ponte festivo. Cediamo alle pressioni dei parenti e al fascino della montagna. Il trigono della Luna con Giove nel nostro segno ci regala una buona notizia che attendevamo con impazienza.
Leone
Una persona valida al nostro fianco è pronta a promuovere l’immagine nostra più luminosa: riusciamo così a non cedere al disordine e alla confusione. Nuove conoscenze, alcune di loro utili per un’attività futura, altre come compagnia per il tempo libero.
Vergine
Concentriamo l’attenzione nel migliorare ciò che, a nostro avviso, proprio non va: progetti da avviare e possibili sviluppi nella carriera. I cuori solitari assaporano note frizzanti, qualche schermaglia maliziosa, un gioco senza impegno.
Bilancia
La pausa dal lavoro ci dà modo di fantasticare su viaggi e vacanze. Che bello condividere con gli amici il sogno di esplorare e di conoscere. Abbandoniamo ansie e paure immotivate, che ci hanno accompagnato prepotentemente nei giorni passati.
Scorpione
Umore alle stelle: grazie al bel trigono della Luna in Pesci, l’intuizione avanza spedita. Benissimo le gite fuori porta e la vita sociale. Strage di cuori assicurata, ma teniamo conto che questa volta chi accende il fuoco rischia di scottarsi.
Sagittario
La Luna in quadratura oggi ci complica la vita: forti scontri in famiglia, dettati dalla volontà di imporci su chi la pensa diversamente da noi. Con un po’ di adattabilità in più, potremmo aggirare alcuni ostacoli posti fra noi e la persona amata.
Capricorno
La carriera occupa un posto importante nei nostri pensieri, ma le idee sono ancora confuse. L’ipotesi di un trasferimento non è più impensabile. Amanti dell’avventura e della conquista, ma allergici alla corda al collo, possiamo trovare ciò che fa per noi.
Acquario
Occorre tenere in considerazione l’aspetto finanziario, quando si parla di progetti. I dettagli fanno la differenza, non lasciamo nulla al caso. L’ambizione ci guida, vincere al gioco o arrivare primi a una gara sono un nutrimento per il nostro spirito.
Pesci
Se abbiamo una relazione stabile, con la presenza della Luna nel segno, potremmo decidere di compiere quel passo, tanto desiderato e temuto. Divertirci insieme ai nostri cari ci aiuta a sciogliere le eventuali tensioni: buttiamoci nella mischia.