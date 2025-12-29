L’attrice Melanie Watson è morta all’età di 57 anni

Addio all’attrice della sitcom anni 80 ‘Il mio amico Arnold’: Melanie Watson è morta all’età di 57 anni. Era un’attivista per i diritti delle persone con disabilità

Lutto nel mondo dello spettacolo. Melanie Watson, attrice conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella sitcom anni 80 ‘Il mio amico Arnold’ (Diff’rent Strokes), è morta all’età di 57 anni. La notizia, come riporta il sito Tmz, è stata confermata dal fratello della donna, Robert Watson, secondo cui Melanie era stata ricoverata in ospedale e la sua salute è rapidamente peggiorata. I medici avrebbero fatto il possibile per aiutarla, ma la sua condizione si era troppo aggravata.

Watson era nata con osteogenesi imperfetta, una rara malattia genetica che causa fragilità ossea e altri problemi fisici, e che l’ha accompagnata per tutta la vita. Nel corso della sua carriera recitò in quattro episodi di Diff’rent Strokes nel ruolo di Kathy Gordon, un’amica in sedia a rotelle del personaggio di Arnold (interpretato da Gary Coleman). Dopo la fine della serie, Melanie si ritirò dal mondo dello spettacolo. Negli anni successivi fu attiva soprattutto nel sociale: secondo varie fonti, contribuì a fondare un’organizzazione dedicata all’addestramento di cani da servizio per persone con disabilità.

I fan di Diff’rent Strokes ricordano Watson con affetto sia per la sua interpretazione televisiva sia per la sua testimonianza di vita.

