L’attrice Melanie Watson è morta all’età di 57 anni


Addio all’attrice della sitcom anni 80 ‘Il mio amico Arnold’: Melanie Watson è morta all’età di 57 anni. Era un’attivista per i diritti delle persone con disabilità

melanie watson piccolo arnold

Lutto nel mondo dello spettacolo. Melanie Watson, attrice conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella sitcom anni 80 ‘Il mio amico Arnold’ (Diff’rent Strokes), è morta all’età di 57 anni. La notizia, come riporta il sito Tmz, è stata confermata dal fratello della donna, Robert Watson, secondo cui Melanie era stata ricoverata in ospedale e la sua salute è rapidamente peggiorata. I medici avrebbero fatto il possibile per aiutarla, ma la sua condizione si era troppo aggravata.

Watson era nata con osteogenesi imperfetta, una rara malattia genetica che causa fragilità ossea e altri problemi fisici, e che l’ha accompagnata per tutta la vita. Nel corso della sua carriera recitò in quattro episodi di Diff’rent Strokes nel ruolo di Kathy Gordon, un’amica in sedia a rotelle del personaggio di Arnold (interpretato da Gary Coleman). Dopo la fine della serie, Melanie si ritirò dal mondo dello spettacolo. Negli anni successivi fu attiva soprattutto nel sociale: secondo varie fonti, contribuì a fondare un’organizzazione dedicata all’addestramento di cani da servizio per persone con disabilità.

I fan di Diff’rent Strokes ricordano Watson con affetto sia per la sua interpretazione televisiva sia per la sua testimonianza di vita.

(Foto da X)

