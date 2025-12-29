In seconda serata su Rai 3 speciale “Il Cacciatore di Sogni”

La storia de “Lo Spirito di Stella”, il primo catamarano senza barriere architettoniche progettato da Andrea Stella, sarà al centro dello Speciale de “Il Cacciatore di Sogni” su Rai 3

La storia de “Lo Spirito di Stella”, il primo catamarano senza barriere architettoniche progettato da Andrea Stella, sarà al centro dello Speciale de “Il Cacciatore di Sogni”, il programma sull’unicità e l’inclusione, ideato e condotto da Stefano Buttafuoco, in onda lunedì 29 dicembre in seconda serata su Rai 3. Il catamarano accessibile a tutti, che ha dato la possibilità a migliaia di persone con disabilità di vivere il mare in totale libertà, negli anni si è reso protagonista di diverse traversate transoceaniche dal grande valore simbolico.

Nel 2023 l’inizio di una straordinaria avventura terminata solo pochi mesi fa: il giro del mondo compiuto affiancando l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana. Un progetto sostenuto dal Ministero della Difesa, una storia meravigliosa, capace di capovolgere gli stereotipi legati alla disabilità. All’interno dello speciale una lunga intervista con il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che su questa rivoluzionaria imbarcazione ha avuto il piacere di salirci a bordo e che con Stefano Buttafuoco parla dei principali provvedimenti adottati dal suo Ministero in materia di inclusione.

La regia è di Massimiliano Nucci.