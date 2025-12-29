In prima Tv su Rai 4 il film “Crater”: ecco la trama

Lunedì 29 dicembre alle 21.20 Rai 4 propone in prima visione per il ciclo The Sci-Fi Zone “Crater” di Kyle Patrick Alvarez: la trama

Un’avventura di fantascienza ambientata in un futuro in cui la Luna è diventata una colonia mineraria. Lunedì 29 dicembre alle 21.20 Rai 4 propone in prima visione per il ciclo The Sci-Fi Zone “Crater” di Kyle Patrick Alvarez. Il film segue la storia di Caleb, un ragazzo cresciuto nella base lunare Omega che, dopo la morte del padre, sta per essere trasferito definitivamente su un pianeta distante.

Prima di partire, Caleb decide di compiere un’ultima missione: esplorare un misterioso cratere insieme ai suoi migliori amici. Quello che inizia come un viaggio clandestino si trasforma in una vera avventura di formazione, tra scoperte, rischi inattesi e rivelazioni sul passato della colonia. “Crater” mescola fantascienza e grandi emozioni, offrendo un racconto sulla fine dell’infanzia e sulla forza dell’amicizia, con un immaginario visivo che recupera lo spirito dei grandi film d’avventura spaziale.