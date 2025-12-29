Il film “Vita da gatto” stasera su Rai 3 in prima Tv: ecco la tram

Le avventure di campagna del gattino Rroû e della piccola Clemence in prima serata su Rai 3 con il film “Vita da gatto”: la trama

Per gli amanti dei felini, una prima visione da non perdere: lunedì 29 dicembre, alle 21.20, su Rai 3 c’è “Vita da gatto” film del regista Guillaume Maidatchevsky. Al centro della storia c’è l’amicizia tra Rroû, un vivace e curioso micetto parigino e la piccola Clemence che lo adotta dopo averlo trovato in soffitta.

Quando la famiglia della bambina si trasferisce in campagna, il gattino si troverà improvvisamente a contatto con la natura: è sarà l’occasione per mille avventure e qualche pericolo, sia per il gatto che per la sua padrona, che è un po’ triste perché in famiglia tira aria di separazione.

Da un romanzo degli anni Trenta, di grande successo in Francia, “Vita da gatto” grazie anche alle bellissime le riprese naturali ad altezza di gatto, è un film che mette in scena una formazione doppia: quella del simpatico Rroû, ma anche quella della sua padroncina.