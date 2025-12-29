Il film “Father Stu” stasera su Rai 5: la trama

Basato su una storia vera, il film di Rosalind Ross “Father Stu”, in onda lunedì 29 dicembre alle 21.20 su Rai 5: ecco la trama
La vera storia di Stuart “Stu” Long, aspirante pugile che vive una situazione familiare molto complicata: un fratello morto a soli cinque anni e un padre alcolista. La racconta il film di Rosalind Ross “Father Stu”, in onda lunedì 29 dicembre alle 21.20 su Rai 5. Per Stuart il riscatto nel pugilato non arriva, si frattura la mascella e prova a darsi al cinema, anche lì con scarso successo. Un incidente in moto lo riduce in fin di vita: sopravvissuto per miracolo deciderà di darsi al sacerdozio, in cerca della sua autentica vocazione. Nel cast Mark Wahlberg, Mel Gibson, Annet Mahendru, Jacki Weaver, Teresa Ruiz.