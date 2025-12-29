Gli episodi 3 e 4 di “Se fossi te” stasera su Rai 1: la trama

“Se fossi te”, una favola natalizia con Laura Chiatti e Marco Bocci, torna stasera con gli episodi 3 e 4: ecco la trama

Lunedì 29 dicembre 2025 torna “Se fossi te”, una coproduzione Rai Fiction-Eagle Original Content con il contributo di Friuli-Venezia Giulia Film Commission. Una serie in due serate, con Laura Chiatti e Marco Bocci.

Nell’episodio 3 “Farina sul fuoco”, è Natale e “Massimo-in-Valentina” deve trovare il modo di raffreddare i bollenti spiriti del marito di lei e sopportare la fredda formalità di casa Sangiorgi. Nel frattempo, “Valentina-in-Massimo” trascorre una giornata piena di affetto con Oscar, Anna e Pietro, fino a quando non scopre della malattia del bambino.

Nell’episodio 4 “A cuore aperto”, finalmente complici, i due si impegnano a salvare sia Pietro, il figlio di Massimo, che Filippo, il figlio di Valentina. Ma la missione più ardua sarà quella di salvare l’azienda, che diventerà ancora più complessa quando ciascuno tornerà nel proprio corpo: avranno imparato a considerare il punto di vista altrui o torneranno a ignorarsi?