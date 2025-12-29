Fuori il videoclip ufficiale di “Epinefrina”, terzo singolo di Marco Amoroso

È disponibile da oggi il videoclip ufficiale di “Epinefrina”, terzo singolo di Marco Amoroso, già pubblicato in digitale e in rotazione radiofonica

È disponibile da oggi il videoclip ufficiale di “Epinefrina”, terzo singolo di Marco Amoroso, già pubblicato in digitale e in rotazione radiofonica. Un nuovo tassello visivo che accompagna il brano e ne approfondisce la dimensione emotiva e simbolica, traducendo in immagini quella scarica improvvisa di memoria e sentimento da cui la canzone ha preso forma. Il brano è contenuto nel debut EP di Marco Amoroso, un progetto di quattro tracce che racchiude l’essenza più autentica e personale dell’artista. Tra influenze pop, jazz, rock e indie, l’artista costruisce un linguaggio musicale riconoscibile e maturo, capace di fondere introspezione e melodia in un equilibrio elegante e sincero (ASCOLTA EP).

GUARDA VIDEOCLIP

La voce di Amoroso si muove su un tessuto sonoro dinamico, dove il tempo dispari e la produzione curata da Toti Poeta creano un’atmosfera sospesa. “Un valzer moderno in cui convivono elementi acustici, elettrici ed elettronici, quindi credo ne emerga – racconta l’artista – un suono che è frutto di un mio personale percorso introspezione e sperimentazione. Questa canzone è una scarica emotiva, infatti parla del potere dei ricordi e della bellezza dell’imprevisto”.

Nel videoclip di “Epinefrina”, diretto da Graziano Molino, la quotidianità sospesa del protagonista si spezza improvvisamente per lasciare spazio a un duello introspettivo, simbolico e senza tempo. In un paesaggio autunnale, Marco Amoroso e Sonia Furnari si fronteggiano armati, divisi da dieci passi e da un conflitto irrisolto: lei fredda e determinata, lui fragile, combattuto, disperato nel tentativo di fermare l’inevitabile. Un racconto visivo intenso che mescola suggestioni western, melodramma e immaginario ottocentesco, dando vita a un sogno romantico e struggente, in cui le molte facce dell’amore si confondono in un ultimo, sospeso valzer.

Marco Amoroso è un cantautore e musicista siciliano, classe ’93. Diplomatosi al Conservatorio A. Corelli di Messina in chitarra Jazz, approfondisce i suoi studi presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna conseguendo una laurea magistrale in Discipline Della Musica e Del Teatro. É presente nel panorama musicale nazionale da diversi anni, suonando in contesti pubblici e privati, componendo e arrangiando (Countdown per il corto Il Ponte, Soundtrack Fenomenologia dei Media Pubblicitari ecc.) e come busker accreditato dal comune di Bologna. Marco Amoroso fa il suo esordio discografico con “Vantablack” (ascolta qui), cui segue il brano “Via del Guasto” (ascolta qui).