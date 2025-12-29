Elsa Martignoni chiude il 2025 alle Maldive

Elsa Martignoni alle Maldive, dove si esibirà presso Alila Resort Raa Atoll per tre serate compreso Capodanno

Il 2025 è stato un anno ricco di impegni professionali per Elsa Martignoni, che ha portato la magia della sua musica in location ed eventi prestigiosi non solo nella sua Milano, ma anche in giro per l’Italia e l’Europa.

Una dimensione internazionale che è nel DNA del percorso artistico dell’apprezzata violinista elettrica, che ora la porterà alle Maldive, dove si esibirà presso Alila Resort Raa Atoll per tre serate compreso Capodanno.

Elsa intanto si prepara a un 2026 emozionante che, tra le altre cose, la vedrà esibirsi in un contesto di portata storica come le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Anche qui la “regina del crossover” (che è anche compositrice e produttrice), saprà distinguersi con le sue performance raffinate e coinvolgenti. Il repertorio? Classic-pop-house dal sapore internazionale. Un prisma di generi che, attraverso uno strumento eclettico come il violino elettrico, genera bellezza ad alto tasso emozionale.

Ricordiamo che Elsa Martignoni ha di recente pubblicato (su etichetta Steel Note Records) il suo nuovo singolo dal titolo “Get In Deep”.