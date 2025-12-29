Edoardo Bennato e la Fiaccola Olimpica per il Capodanno 2026 a Trani

Il 2026 è alle porte e la Città di Trani (BA) saluta degnamente l’arrivo del 2026 con la Fiaccola Olimpica e il concerto di Bennato

Il 2026 è alle porte e la Città di Trani (BA) saluta degnamente l’arrivo del 2026 con un cartellone di assoluto prestigio. Sul palco, c’è Edoardo Bennato. L’immensa Piazza Quercia, affacciata sul mare, è il degno teatro della notte di San Silvestro (a partire dalle ore 22:00), che chiama in scena uno storico maestro della musica italiana.

Edoardo Bennato e la sua aria scanzonata, il rock ‘n roll insieme ribelle e spensierato, politicamente scorretto e geniale, hanno disegnato alcune indimenticabili pagine del migliore cantautorato italiano, magistralmente arrangiate ed eseguite dal virtuoso autore e polistrumentista partenopeo.

Il grande artista ha attraversato mode e generazioni, stagioni del nostro vivere e altalenanti scenari politici del Paese, con la sensibile curiosità e la sfrontata franchezza del testimone insolito e indomito del rocker, l’armonica e il kazoo, la chitarra e il tamburello, le arie graffianti e i virtuosismi dell’eccelso funambolo delle note, scortato da una band formidabile che amplifica l’energia del suo live. Ad accompagnarlo sul palco per il capodanno tranese, Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Arduino Lopez al basso, Roberto Perrone alla batteria.

Dai profetici esordi del primo concept “Non farti cadere le braccia”, che contiene la stupenda “Un giorno credi” e la vibrante “Campi Flegrei” delle sue radici, Edoardo si prepara ad abbandonare i primi passi del blues, punk e ska e ricerca con caparbio fervore una nuova strada, lontana dalla tradizione melodica italiana.

L’architetto vira bruscamente verso le sonorità americane e londinesi, che rendono ancora più plausibili i testi urticanti, con il grande successo dell’album “I buoni e i cattivi”, che sferzano la scuola e la classe politica, i benpensanti e le facili ipocrisie di un mondo destinato al precoce tramonto. Nel tempo arrivano la visionaria opera “La Torre di Babele” e il capolavoro “Burattino senza fili”, che rivisita l’opera letteraria di Carlo Collodi con tenero e crudele disinganno.

Bennato passa da Il Gatto e la Volpe a Il rock di Capitan Uncino con istintiva disinvoltura e alterna le elegiache malinconie di “Una settimana…un giorno…” alla travolgente energia di “Sono solo canzonette”. Poi è il tempo della superba “L’isola che non c’è”, tra le tantissime perle di un repertorio, che l’asso della nostra storia sciorinerà davanti alla grande platea di Trani, fino al trionfo mondiale di “Una estate italiana” diviso con Gianna Nannini, nelle indimenticabili notti del mondiale anni ’90 di casa nostra e degli spiritati occhi dell’indimenticabile Totò Schillaci.

La città di Trani, vestita di magnifiche luci, si prepara ad abbracciare un caleidoscopio di cuori e generazioni, ricordi e indelebili fotogrammi, che l’intramontabile musicista napoletano cattura e suscita.

Nelle prime ore del 2026 gli assonnati pionieri del nuovo anno, si possono concedere, sempre in Piazza Quercia, l’emozionante transito della Fiaccola olimpica in terra di Puglia, dalle ore 10:30.

La fiamma più celebre dello sport passa sul lungomare e lambisce il porto e la meravigliosa cattedrale, poco prima del Gran concerto di Capodanno (dalle ore 11:00) a cura della Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani che per questo primo evento del 2026 si è avvalsa dei valenti musicisti dell’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretti dal M° Rocco Debernardis. Un affascinante viaggio attraverso un repertorio orchestrale, che spazia da opere iconiche a brani più leggeri. Ogni spartito selezionato porta con sé una ricca eredità culturale e musicale, permettendo agli ascoltatori di immergersi in un’atmosfera avvolgente, cullati dalle soavi note.

Il bouquet musicale del Capodanno 2026 di Trani ha ancora una carta da giocare, alle 18.30 del primo giorno di gennaio. Giulio Rapetti è il leggendario paroliere di un genio immortale della musica leggera italiana, venuto a mancare crudelmente alla fine del secolo scorso. La poesia e la straordinaria originalità di Lucio Battisti hanno ispirato tanti grandi cantautori del nostro panorama. Ora i capolavori del ruvido e solitario reatino vivono ancora e per sempre. Le “Emozioni” di Lucio sono distillate dalla voce incredibilmente somigliante e ricca di toccanti sfumature di Gianmarco Carroccia, che Mogol ha designato come ideale custode delle grandi canzoni di un duo inimitabile del Novecento. Gianmarco carezza tante splendide gemme di un disco celebrato anche all’estero e considerato una pietra miliare della canzone d’autore italiana, coadiuvato da una formazione di sei elementi. Con lui sul palco, in Piazza Quercia, Stefano Profazi alle chitarre e cori, Alessandro Patti al basso, Dario Troisi al pianoforte e synth / tastiere, Bruno D’ambrosioalla batteria e percussioni, Christian Vilona al sax, flauto e cori e Michele Campo al violino.