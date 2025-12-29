Deraglia un treno a Oaxaca, in Messico: almeno 13 morti e 100 feriti

Un treno è deragliato a Oaxaca, in Messico: almeno 13 morti e 100 feriti. L’incidente è avvenuto sulla Linea Z della ferrovia interoceanica dell’istmo di Tehuantepec

Un treno passeggeri è deragliato nello Stato messicano di Oaxaca, causando almeno 13 morti e 98 feriti. A bordo c’erano circa 250 persone tra passeggeri ed equipaggio. La locomotiva anteriore è uscita dai binari nei pressi del villaggio di Nizanda, facendo precipitare parte del convoglio lungo un terrapieno.

I soccorsi hanno lavorato per ore per raggiungere i passeggeri rimasti intrappolati o caduti lungo il pendio. Trentasei feriti sono stati ricoverati in ospedale; cinque versano in condizioni critiche, ha reso noto la presidente Claudia Sheinbaum, che ha annunciato l’invio di autorità federali per assistere le famiglie delle vittime.

Sulle cause del deragliamento, al momento, nessuna certezza. La Procura federale ha aperto un’indagine. L’incidente è avvenuto sulla Linea Z della ferrovia interoceanica dell’istmo di Tehuantepec, circa 300 miglia a sud-est di Città del Messico: un’infrastruttura strategica lunga 180 miglia che collega Salina Cruz, sul Pacifico, a Coatzacoalcos, sul Golfo del Messico.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)