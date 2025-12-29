Da oggi su RaiPlay “Meglio Stasera! Quasi one man show”, con Stefano De Martino

Disponibile in streaming su RaiPlay “Meglio Stasera! Quasi one man show”, il primo spettacolo teatrale interpretato da Stefano De Martino

“Meglio Stasera! Quasi one man show”, il primo, sorprendente spettacolo teatrale scritto e interpretato da Stefano De Martino, arriva dal 29 dicembre in esclusiva su RaiPlay. Lo show, che intreccia narrazione, ironia, musica, danza e interazione con il pubblico, racconta la vita, la carriera e le esperienze del conduttore alternando momenti comici e riflessivi.

C’è il De Martino che parla della sua infanzia in un paese affascinante e difficile per poi soffermarsi su quando decide di lasciare il lavoro di fruttivendolo per diventare ballerino prima e intrattenitore a tutto campo poi. C’è il De Martino “crooner” che, con gli otto orchestrali della Disperata Erotica Band – sospesa tra Carosone e Sanremo – mette in scena giochi musicali, mashup e virtuosismi canori. C’è il De Martino ballerino e, infine, l’artista imprevedibile, quello dell’allegria dei giochi in tv, quello che dialoga ed empatizza con il pubblico proponendo gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti improvvisazioni.

“Meglio Stasera! Quasi one man show” è un original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, scritto e interpretato da Stefano De Martino con la regia di Riccardo Cassini.